綠媒稱萬華病毒傳播 國民黨團駁：破口是諾富特與范雲

國內新冠疫情大爆發，親綠政論節目卻稱此波疫情來源為萬華病毒，引發批評後電視台對外道歉。但立院國民黨團總召費鴻泰上午點名，造成這次疫情大崩盤的是華航諾富特，是民進黨立委范雲，不應將萬華老百姓汙名化。

國民黨立委洪孟楷則質疑，國家通訊傳播委員會（NCC）可以把某特定媒體弄到關台，對別的特定媒體動就都不敢動？當萬華遭媒體刻意汙名時，NCC在哪裡？呼籲NCC應對汙名化萬華的電視台勇於開罰。

費鴻泰表示，這次疫情大爆發，起點是政府對諾富特飯店管制做不好，讓在旅館隔離檢疫者與一般民眾混居，中央流行疫情指揮中心要求改善的公文還走了2個半月；此外，范雲要求指揮中心將將機師的5天居家檢疫期縮成3天也是破口。

費鴻泰說，若諾富特管理不善與范雲是這次疫情崩盤的兩大破口，萬華人民只是受災受難，為什麼要幫忙背黑鍋、被汙名化，好像這疫情擴散是萬華老百姓造成。