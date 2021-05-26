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同島一命！古寶無患子生技捐北市百萬防疫物質

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南安定古寶無患子生技公司捐北市百萬防疫物質，員工忙趕工出貨。圖／古寶無患子生技提供
台南安定古寶無患子生技公司捐北市百萬防疫物質，員工忙趕工出貨。圖／古寶無患子生技提供

同島一命！台南安定古寶無患子生技公司今天捐出市價逾百萬元酒精乾洗手、沐浴乳、洗髮精一批給台北萬華區，預計28日送抵，將由民代依需求統籌分配，強化防疫需求。

古寶無患子董事長王高榮說，台北市萬華區成疫情重災區，有台北不願曝光民代向公司請求支援，考量後確實有需求，決定捐贈酒精乾洗手、沐浴乳、洗髮精一批；包括茶樹乾洗手5000瓶、平安沐浴乳1000瓶、平安洗髮精1000瓶，預計星期五到貨。

「希望消費者體諒。」王高榮表示，目前公司生產的酒精乾洗手網路訂購爆量，加上通路商需求，加班後仍供不應求，網路訂購至少超過6萬瓶尚未交貨，但為協助台北防疫，仍先抽調5000瓶酒精乾洗手捐給台北，希望消費者能夠體諒，也在公司官網告知。不少消費者獲大讚業者愛心，強調「我們不急、醫護第一」。

古寶無患子生技公司去年疫情嚴峻時，也捐5680瓶酒精乾洗手給台南市，今年2月部桃醫院疫情也捐出2000瓶，這次第三度捐逾百萬元防疫物質，許多鄉親力讚真的有疼心的愛心業者。

古寶無患子生技董事長王高榮（左一）及妻子王蘇秀琴（右）發揮愛心，再度捐市價百萬元防疫物質。圖／古寶無患子生技提供
古寶無患子生技董事長王高榮（左一）及妻子王蘇秀琴（右）發揮愛心，再度捐市價百萬元防疫物質。圖／古寶無患子生技提供

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