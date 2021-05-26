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市場成熱門足跡 侯友宜：要買菜就一次買完

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市各市場成為確診者熱門足跡，市長侯友宜也呼籲要買菜的市民最好一次買足，避免停留。圖／新北市新聞局提供
新北市各市場成為確診者熱門足跡，市長侯友宜也呼籲要買菜的市民最好一次買足，避免停留。圖／新北市新聞局提供

新北市近期公布每日公布確診者主要足跡區中，市場屢見不鮮，市長侯友宜表示，傳統市場是很多長輩每天固定行程，管控人流上較困難。侯友宜呼籲，如果要買菜的人，一次買完、買完就走，沒有要買最起碼隔幾天再來，才能自動分流。

市場處表示，疫情爆發這段期間，不斷派人到轄內168處公有、民有市場稽查，每天平均會看5、60處，會請29區公所與警方協力到各市場或攤販集中處。

市場處指出，若有市場被列入足跡如昨日的板橋湳興市場，會優先稽查，其他市場也會不斷巡查。侯友宜呼籲，請市民配合，不要在市場聊天、逗留，讓人潮能夠快速的減少。

侯友宜認為，市場是很多長輩買菜的固定去處，人流管控上自然較難，但希望民眾買菜一次買完，沒有要買起碼隔天或隔2到3天再來，做好自動分流。

侯友宜 疫情

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