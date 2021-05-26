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「十幾小時就這一餐」 業者百碗火鍋送暖亞東醫院

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
業者送上100碗火鍋。圖／取自「我是板橋人」臉書
業者送上100碗火鍋。圖／取自「我是板橋人」臉書

疫情讓人看見社會溫情，亞東醫院前護理人員高小姐表示，她收到在地火鍋業者私訊，要準備100碗火鍋直送亞東醫院，同事們收到都表達感謝，而她也喊話，「疫情雖壞，但人心是好的」，大家自律戴口罩，一定能安然渡過這次疫情。

台灣各地持續抗疫，許多醫護人員忙到沒辦法正常吃飯，但也有許多暖心小故事，板橋有火鍋業者不堪疫情負荷準備結束營業，決定在關店前為鄰近的亞東醫院前線醫護盡一份心，送上百碗火鍋給他們加油打氣。

板橋高小姐表示，自己是亞東醫院前護理人員，身邊許多同事都還在前線努力中，而她就在前幾天收到武鶴和牛火鍋板橋館前店的共同經營者私訊，希望能請她幫忙統計人數，要送餐給前線醫護，而她後來也得知該家火鍋店即將結束營業。

高小姐指出，店家在昨日做了100碗熱呼呼的火鍋直送亞東醫院，而她也馬上收到同事們的訊息「很多人十幾個小時就吃這一餐，真的很感謝店家」，所以她也特別在板橋在地的臉書社團公開表達感謝之意，謝謝店家在這個人人自危的時刻還能體恤醫護人員的辛苦，同時也喊話「疫情雖壞，但人心總是好的」，大家在各自角色上盡好本分，總會看見更好的明天。

高小姐呼籲，她了解大家戴口罩不習慣，但在此關鍵時刻「戴口罩真的不用警察盯，我們是自律的大人」，希望大家都能藉此保護自己，也保護在前線的警務人員。

高小姐還提到，醫護人員內心雖然堅強，但家人是他們的軟肋，沒有家人支持就無法走到今天，所以請大家不要歧視、標籤、排擠或另眼看待，他們犧牲家庭時光，衝鋒前線支援，「不需要英雄式崇拜，只需要你點頭支持」，台灣過去能當一年的防疫模範生，是因為大家都是溫暖自律的台灣人，相信這次也能一起挺過去。

亞東醫院醫護人員感謝業者的支持。圖／取自「我是板橋人」臉書
亞東醫院醫護人員感謝業者的支持。圖／取自「我是板橋人」臉書
高小姐與亞東醫院同事對話，醫護人員感謝業者送暖。圖／取自「我是板橋人」臉書
高小姐與亞東醫院同事對話，醫護人員感謝業者送暖。圖／取自「我是板橋人」臉書

火鍋 疫情 亞東醫院

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