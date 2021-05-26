趁政府居家辦公破壞山坡地 業者遭新北市逮到重罰

新北市農業局近日在八里接獲民眾檢舉，有業者在山坡地堆土，破壞水土保持計畫，昨日會同相關人員前往勘查，發現楊姓業者藉由申請機械除草名義，在山坡地堆積土石，市府將依水土保持法裁罰楊姓男子6萬元。

新冠肺炎疫情升溫，全國三級警戒續延，部分政府機關實施居家辦公減少外出，沒想到卻有不肖業者想趁此機會破壞山坡地，賺取不義之財，結果遭居民發現，向市府檢舉檢舉。

民眾指出，有業者趁這段時間在八里山坡地亂堆土石，破壞地方環境，八里區公所前往察看後，發現確有此事，轉向農業局報告。

農業局昨日與地政事務所、八里區公所人員一同前往該處查看，發現業者是向市府申請機械除草，但並沒有擬具水土保持計畫即在山坡地堆積土石，立刻開單。

農業局表示，楊姓業者已經違反水土保持法，將依法裁處6萬元罰金，展現守護新北山坡地的決心；他們就算在疫情期間也會以衛星影像變異點來監控山坡地，避免山坡地濫墾破壞水土保持，請民眾千萬不要以身試法。