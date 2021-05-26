影／老礦工搭建空中坑道 珍貴影片呈現地底礦坑實景

新冠肺炎疫情威脅加遽，新北市瑞芳區猴硐礦工文史館暫時封館，並趁這段時間搬運木材到天橋廊道，搭建支撐架及矢木打造「空中坑道」。礦業退休人員交流協會理事長周朝南保存早年礦坑作業實景，希望藉由影片搭配空中坑道實景，讓遊客更貼近礦工生活。

瑞芳猴硐退休老礦工周朝南保存許多早年礦業公司文件、採礦器物，兩年多前和陳慶祥、何炳榮、柯茂琳等老礦工，各自拿出每月老人年金，租下瑞三本礦坑口事務所舊址，成立猴硐礦工文史館。

參加拓凱全國青少年高峰論壇的建中、北一女學生參觀過後，佩服老礦工的用心，在臉書成立「煤鄉點燈人」粉絲專頁，編輯維基百科內容，透過老少合作，慢慢提升文史館知名度，成為傳承礦業、礦工文史據點。

猴硐礦工文史館配合防疫暫時休館，周朝南等人決定利用這段時間，把館區的天橋改造成「天空模擬礦坑步道」。

周朝南說，早年礦坑內的支柱都是由礦工搭建，使用相思木，原因是相思木比較「韌」，當岩盤壓力加大時，相思木不會直接折斷，而是裂開並發出聲響，礦工中還因此流傳一句台語，「相思仔若在吼，做礦坑的快走」。

由於相思木數量有限，老礦工們到山上採集雜木當材料。展館存放的舊斧頭、鋸子又派上用場，眾人合力施工，在天橋搭出一對對「ㄇ字型」支撐架，並在上方安裝矢木。