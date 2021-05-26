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雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

全國三級警戒至6/14 北市消費爭議調解再延後

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心昨天宣布延長全國三級警戒至6月14日，台北市法務局今天表示，原訂延後的消費爭議協商及調解，將再度延後召開，降低群聚感染風險，會議時間會另行通知。

法務局表示，在6月14日前，暫停召開消保官協商會議及消費爭議調解會議，原已發出5月17日到6月14日的開會通知單將延後召開，將視疫情狀況，另行通知會議時間，消費者也可以先撤案。

另外，法務局也將暫停法律扶助基金會台北分會合辦之消費爭議法律諮詢、債務清理法律扶助及社會福利諮詢轉介服務，並暫時停止提供現場消費爭議諮詢、台北地院及士林地院訴訟程序視訊諮詢及現場消費爭議申訴調解收案等服務。

法務局說，防疫期間民眾若有消費爭議諮詢需求，可撥打全國消費者服務專線1950或是民服務專線1999；如果要進行消費爭議申訴或調解申請，可以上行政院消費者保護會網站，以網路方式進行。

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