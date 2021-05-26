紓解塭仔圳停車需求 新北明啟用2臨時停車場
新北市府推動泰山塭仔圳市地重劃區，不少私人停車場陸續撤場，新北交通局指出，利用地政局整地完畢的文小一、公九旁用地局部土地，闢建臨時平面停車場，共提供257個汽車停車位，明起開放收費停車。
塭仔圳市地重劃區預計9月底前陸續拆遷23處私人停車場，將減少2000多個停車位，導致泰山居民要跑到新莊租車位再搭車或走路回家。新北交通局已規劃7處臨時停車場，明開放2處，另5處年底前開放。
交通局停車管理科代理科長陳明湖說，文小一及公九旁用地周邊有輔仁大學、輔大花園夜市及機場捷運A6泰山貴和站，且鄰近傳統公寓住宅，停車需求大，因應市地重劃先闢建臨時平面停車場，紓解當地停車需求。
陳明湖指出，文小一臨時平面停車場規劃76個汽車停車位，包含2個身障專用停車位及2個婦幼專用停車位；公九旁臨時平面停車場則有181個汽車停車位，包含3個身障專用停車位及3個婦幼專用停車位。
陳明湖說，文小一臨時停車場泰山區新北大道六段及漢口街交叉處、公九臨時停車場位於泰山區明智路3段351巷，2停車場均完成繪製車位標線及公告牌面，收費時段為周一至周五上午8時至晚上8時止，每4小時收費1次、每次40元。
新北交通局指出，因應塭仔圳重劃面臨的停車問題，將規畫在7處空地設置臨時停車場，總共可以提供約2117個停車位，與原來停車數相差不遠，相信可以滿足地方停車需求。
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