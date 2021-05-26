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自主封城 賣玉蘭花舉牌工快活不下去 議員促加速紓困

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員陳建銘接獲不少民眾陳情，指平日靠舉牌、打零工過活民眾，現因三級警戒配合自主封城，但無工可做，更沒有收入，目前這些弱勢民眾孤立無援。圖/台北市議員陳建銘辦公室提供
台北市議員陳建銘接獲不少民眾陳情，指平日靠舉牌、打零工過活民眾，現因三級警戒配合自主封城，但無工可做，更沒有收入，目前這些弱勢民眾孤立無援。圖/台北市議員陳建銘辦公室提供

本土疫情持續升溫，台北市議員陳建銘接獲不少民眾陳情，指平日靠舉牌、打零工過活民眾，現因三級警戒配合自主封城，但無工可做，更沒有收入，目前這些弱勢民眾孤立無援，呼籲中央與北市府，應針盡速研擬紓困方案。

陳建銘說，他已連續好幾日，不斷接到民眾陳情，指疫情三級警戒一周多，民眾配合盡量不出門，但平時靠打零工過活、沒有勞保、沒有失業救濟的民眾不出門工作就沒收入，甚至就算出門也無工可做，自主封城後連工作機會也沒了，但日子還是要過，在無任何收入的狀況下如何活下去？

另外，還有以開計程車為業的民眾向議員哭訴，指去年疫情時，交通部前部長林佳龍第一時間立刻發放計程車業者紓困金，反觀現在疫情最嚴竣當下，所有紓困措施或計畫至今都沒人聞問，政府只會喊全民共體時艱，都活不下去了怎麼共體時艱？計程車業者們也將蘊釀集體前往總統府陳情。

陳建銘說，社會基層沒有積蓄、沒有收入來源，但因配合政府防疫政策卻影響生計，質疑政府的超前部署失效，對社會底層民眾更是雪上加霜，在沒有任何配套措施，疫情尚無法預估緩解時間，而且遠比去年嚴峻的狀況下，所衍生出的社會問題更是不容小覷。

儘管北市社會局針對無薪、生活困難者，社福中心跟區公所有開放急難救助申請，但並無針對這波疫情另有專案，而且經費來源是中央，甚至為避免申請民眾群聚，社會局也不敢宣導，讓這些弱勢民眾孤立無援。

議員呼籲中央與北市府，針對「延稅」、「減租」、「減價」、「優息」、「補貼」、「降稅」、「延租」、「停租」及「勞工紓困」，應盡速研擬出紓困方案。

疫情 北市 計程車

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