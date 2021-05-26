新北累計2014確診 侯友宜：市府大樓嚴格落實防疫管控

新北市確診個案已累計2014例，近來有市府外包廠商人員、區公所人員、基層員警等陸續確診，新北市長侯友宜表示，市府大樓是開放式空間、很少隔間，他要求一定要戴上口罩，並不斷做清消，嚴格落實防疫管控。

侯友宜今在市政會議上表示，新北市確診已達 2000多例，新北市政府位於疫情重災區的板橋，防疫作為必須嚴格要求、再三小心，畢竟要先能保護好自己，才能保護好市民。

侯友宜指出，近來有市府外包廠商人員、區公所人員、基層員警等陸續確診，而市府大樓在設計上又是開放式空間、很少隔間，因此只要有一名確診，就會讓情況變得很麻煩，勢必會有許多同仁被匡列，所以他要再三提醒與要求市府員工，在上班時間一定要戴上口罩，並不斷做清消，嚴格落實防疫管控，如果有個案就要立即有效處理，也要因應重災區要做好調整。

新北市人事處處長郭素卿表示，市府現在已經啟動人力分流措施，包含分組分區、居家辦公，各機關會從業務性質、人力調度及特殊情形等面向來進行妥適安排，而各單位首長與副首長也一定會分開辦公，以避免影響業務推動。

郭素卿說明，各單位也會因應不同情況有不同作法，有些單位也許在隔一周就會進行不同的分流模式，而市府整體的上下班時間也以更大的彈性措施來處理，上班時間從早上七時至十時，下班時間則從下午四時至晚上七時，不過一定會保持一定人力，為民服務的品質不會有所影響。

新北市秘書處處長饒慶鈺表示，市府大樓因應疫情也提出7大類33項具體防疫措施。第一為出入管制，包含戴口罩、量體溫、酒精消毒等，而其中最重的為實聯制，統計數據也發現，近來人數有逐漸下滑的趨勢。

第二為動線管制，以分散分流為原則，限制大樓內洽公區域，並擴大一樓服務區，其它措施像是超商與餐廳等改外帶、關閉健身房、電梯限乘六人、清潔同仁不進辦公區等。

第三為公文收發管制，以特定交換時間進行辦理。第四為清潔消毒，在白天打掃、夜間消毒，並於周六人少時段進行大樓的大清消。第六為防疫物資補充，除基本的口罩、體溫計，最近也補充一批隔離衣、護目鏡及手套等。第六為異地辦公。第七為強化溝通，學習各國防疫經驗。