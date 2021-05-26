影／被疫情放慢步調的萬華 空蕩街景是最佳防疫手段
新冠肺炎本土確診病例不斷攀升，全國防疫等級拉高到三級警戒。許多店家被迫關門、餐廳禁止內用、只准外帶。室內五人、戶外十人，出門必需戴口罩的防疫規定。疫情指揮中心、總統都請民眾假日也減少外出「宅在家防疫」，展開「全民防疫新生活」。
就在三級警戒屆滿前三天，因疫情的「校正回歸」和新增的確診案例，在在顯示疫情沒有趨緩的情勢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，全國第三級警戒延長至6月14日。
而此疫情的發展過程，在指揮中心公所布確診者的足跡中，大多指向萬華、三水街的「清茶館」、「阿公店」有關的區域。一時間，原本人聲鼎沸的萬華人去樓空。成了最早自我「封城」的區域。
萬華的信仰中心龍山寺、青龍宮也都關起大門，謝絕信眾入內參拜。「封廟」隔離了信眾與神明的距離，似乎沒有影響到信眾合十祈福的雙手與虔誠的心。時而見到路過信眾，就在廟口、或對街停下腳步，雙手合十往內參拜，才快步離開。
要不是新冠肺炎確診的足跡，外界難以窺視三水街的「清茶館」是怎樣的景象。就在短短的巷弄間，擠滿數十間的「阿公店」。現雖空無一人，而繁華市井、車水馬龍熱鬧景象不難想見。但這「人與人的連結」讓人流連忘返的溫柔鄉。在繁華退去後，所留下空空蕩蕩的街道，成了最佳的防疫手段。
就在與三水街交錯的華西街上，準備正重整旗鼓的「華西街觀光夜市」小吃攤，再次重創，全數拉下鐵門「防疫」。
而臨近萬華，流行文化、潮牌時尚聚集之地西門町，少了穿著時髦的年輕人穿梭其間，店家也都多數關門休息。就在西門町「TAIPEI」彩虹意象的入口。一處紅色霓虹燈，亮起缺了一角的「台灣加油」，為所有為疫情努力的醫護及全國民眾加油打氣。
從空拍華江橋角度，看到車輛稀少的景象，期待這是「全民空城」的防疫手段，期能有效緩解疫情。讓現今沒有車流「城市與城市的連結」橋梁美景，只是黎明前的寧靜，車潮將再湧現。
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