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新北推旅館免費住 醫護人員心領了

聯合報 / 記者張哲郢江婉儀／新北即時報導
新北市疫情嚴峻，連帶增加前線作戰醫護同仁的壓力。圖／輔大醫院提供
新北市疫情嚴峻，連帶增加前線作戰醫護同仁的壓力。圖／輔大醫院提供

為體恤醫護人員辛勞，新北市宣布，即日起包含新店央北社會住宅84間以及3處旅館167間房，供醫護人員免費住。有護理人員肯定市府做法，但對於距離較遠的醫院實際效益並不大。

新北今日新增154例本土案例、89例校正回歸，隨著本土案例不斷增加，前線醫護人員負擔大，輔大醫院外科加護病房護理師張堯翔透露，每天穿著防護衣全身濕是常態，但他老家在高雄，平時借助北部親友家，現在擔心自己身上有病毒，都不敢回家陪家人。

為體恤醫護同仁辛勞，有多名企業家捐款給新北作為防疫基金，自19日起至今日累積7962萬，包含亞德客國際集團董事長王世忠捐贈2000萬元，指名要給醫護人員免費住旅館用。新北也與板橋馥俐商旅、三重捷絲旅以及新店九閣商務旅館談好共167間，即刻起只要醫護人員向所屬醫院提出需求就能免費入住。

新北市護理師護士公會理事長周繡玲表示，感謝市府願意提供醫護人員如此服務，不過新北幅員廣大，若旅館離醫院太遠，會不方便，希望能媒合各區都能旅館業者願意提供房間。張堯翔則表示，輔大醫院自己有清出空間給醫護人員休息，就近對於上下班會比較方便。

周繡玲也向大眾喊話，這次病毒傳播快，增加護理師進出病房的頻率，但醫護人員都有做好防護措施，且多有打疫苗，請民眾不要害怕，不要看到醫護人員就排斥，應多接納醫護人員。

醫護人員 護理師

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