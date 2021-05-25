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難防疫分流 果菜市場拍賣員憂成防疫破口
台北市議員陳怡君最近接獲許多第一果菜市場拍賣員及拖貨員陳情，因批發市場難防疫分流，恐成疫情破口。就有拍賣及拖貨員表示，因前幾天第一果菜市場有兩例確診者，但工作環境周遭卻沒收到任何相關框列資訊，質疑根本沒確實落實防疫機制。
陳怡君說，第一果菜市場人潮擁擠，除拍賣員外，還有許多拖貨員、買菜及批貨民眾，雖然大家都有配戴口罩，但整場人員加起來上百人，根本無法控管人流，更無法保持社交安全距離，加上人流無法控管，萬一有人不幸染疫，恐向外擴散，造成疫情更無法控制。雖然顧及經濟很重要，但果菜市場的拍賣及拖貨員工私下恐慌抱怨，生命安全沒有備受重視。
陳怡君也提到，早就在疫情爆發，市場出入難控制人流，她曾要求市場處添購或租用紅外線體溫偵測儀，但市場處無視疫情嚴峻，還把責任推到自治會管理，議員怒批，防疫危急國人生命，市場處的步驟還維持在「持續輔導」、「協調自治會安排防疫人力量體溫」，等同沒有作為。
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