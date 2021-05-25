陳時中心疼警察又哽咽 侯友宜：感謝警察用心

多位基層員警反應，在尋找違規跑出門的居家隔離者時，卻發現雙北的名單資料不齊全也不同步，甚至相關局處都不接電話等情形，導致難以及時找到失聯者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會上有感而發哽咽，新北市警察局長黃宗仁表示，新北在執行防疫作為上沒有這狀況，員警、分局長、所長都有掌握每天的狀況，尤其跟衛生局相關部門合作都非常好。

陳時中今提到，新北有164名確診者失聯，人數還是太高，新北市長侯友宜表示，新北警察非常認真努力，只要接到中央交下來的相關任務，一定第一時間全力找回，昨天的192名失聯者都全找回，很多是第一時間資料填寫不落實，甚至沒接電話，常常費了好大功夫，希望大家能資料填寫實在，讓警察趕快找到、可以照顧，他也感謝警察的用心。

黃宗仁表示，防疫工作非常重要，警察將每個確診失聯都當作重大刑案，每個個案都有專責小組及專案人員，運用偵辦刑案的方法跟科技，大家都很希望盡快找到，大部分失聯者都會在一天已內找到。