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網傳菜市場攤商確診 淡水里長斥假消息勿信

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水清水街菜市場網路傳有確診病例，里長周文烈也對此澄清，這是假消息。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水清水街菜市場網路傳有確診病例，里長周文烈也對此澄清，這是假消息。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區有網路瘋傳就是這一張社群圖片，指出淡水清水街菜市場有確診病例，而且還說是攤販確診，將要在今(25)日休市五天消毒，整個晚上大家都在問，對此里長周文烈的手機也被數十通電話打爆，都是問同一件事，里長也對此澄清，這是假消息。

清文里長周文烈表示，對於這兩天網路瘋傳的訊息，特別指出，這完全是個假消息，因為里長特別與傳統市場的攤商確認過沒有攤販確診，而且也與各個單位連繫也沒有人要來市場消毒五天，更不用說是休市。

但這樣的消息確實也對攤販造成影響，就有攤商表示，今天一早，感受到人少了許多，也呼籲民眾對於有疑問的訊息都要經過查證，或播打1922等政府專線來尋問，別隨意轉傳。

一早來到淡水清水街傳統市場，可以感受到同時間與上星期的人潮，明顯少了許多，也許有受到疫情還沒有趨緩的因素影響，但不實訊息也對這裡的攤商造成傷害。

淡水區長巫宗仁表示，上星期就已經有大消毒行動，而針對這次的訊息是不實訊息，也請民眾別再轉傳，否則最重會處以300萬元的罰金，也請民眾對於疫情訊息必需要向政府相關單位求證才行，別造成防疫上的恐慌，也別對市場造成傷害。

淡水 疫情

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