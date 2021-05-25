遊客來賞荷花 淡水屯山社區憂心籲不要來

在每年的四到六月，就是新北市淡水區屯山里的荷花盛開期間，來到屯山台二線旁，就可以看到滿滿盛開的荷花，不過現在因為疫情嚴重，最好也是待在家中非必要別出門，但屯山社區荷花田還是有不少的遊客來這邊賞花，讓居民相當擔心，並呼籲遊客防疫期間不要來賞花。

過去淡水最有名的荷花景點就在屯山社區，大約有三到四公頃的面積，而比較集中的都在淡金路旁的這一處，鄰近有南瓜隧道，六塊厝漁港，還有百年古厝，搭配大屯山景色，美不勝收，也是許多遊客都會朝聖的賞花景點。

屯山社區發展協會郭麗卿表示，希望大家假日先別過來，因為這麼多遊客，附近居民也會害怕有感染的風險。

郭麗卿指出，屯山位於較偏遠的地區，因此許多遊客都跑來賞花拍照，讓居民很擔心，甚至在六日，還有一團一團的遊客到屯山賞花讓居民也相當不能接受，社區也希望目前大家還是先不要來到屯山賞花，因為防疫當前，減少外出足跡，不只是保護自己，也是保護其他人的健康安全。