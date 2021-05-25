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疫情嚴峻 汐止區公園休閒設施暫時封閉

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區遊戲及體健設施全都用黃色警示帶圍起來禁止使用，減少接觸感染。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區遊戲及體健設施全都用黃色警示帶圍起來禁止使用，減少接觸感染。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情嚴峻，全國防疫三級警戒延長至6/14，民眾沒事少外出，而為了減少疫情擴散，汐止區在提升為三級的同時，也陸續針對公園、綠地、廣場及步道進行封閉，包括遊戲及體健設施全都用黃色警示帶圍起來禁止使用，減少接觸感染。

位在汐止火車站鐵路橋下的火車站礦坑彩繪遊戲場，在今年二月啟用後，每天都吸引很多家長帶著小朋友來玩，不過，疫情期間減少群聚，現在門口已經圍起來禁止進入，疫情嚴峻，在新北市防疫三級警戒的同時，汐止區公所也將公園、廣場陸續封閉，就算是鄰里間的小公園，只要有遊樂設施、體健設施，也全部都以黃色警示帶圍起來，禁止使用。

汐止區長陳健民表示，因應這次疫情嚴峻，汐止區的公園、綠地、廣場、籃球場、網球場、包括登山步道，這兩週都已經陸續封起來，也呼籲民眾在疫情期間，減少對公共設施的接觸，當然也會安排清潔消毒，但還是希望民眾少出門少使用公共設施，也再次提醒出門一定要戴口罩，否則依法將可以罰3000到15000。

城中里長廖福賢說，位在建成路57巷的兒童遊樂設施平常下午的時候，在這邊玩的小朋友非常多，現在碰到疫情的關係，公所已經進行封閉，疫情這段期間希望所有的家長請不要把小朋友帶來這邊玩，很怕會有群聚，希望還沒解禁以前，大家減少出門多多在家休息，也希望出門在外一定要戴口罩，維持社交距離，一起挺過這波的疫情。

疫情 汐止

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