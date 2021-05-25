汐止區護理之家長輩防疫 嚴管進出、分流

本土疫情升溫，全國持續三級警戒，針對陸續有長照機構傳出疫情，今(25)日汐止區長陳健民也特地前往轄區內的佳醫護理之家，了解人員進出管制，對長者照顧包括飲食、就醫等等，如何做防疫管制等等，而目前日照中心採取分樓層及分流，減少群聚做好防疫工作。

汐止區長陳健民表示，侯市長對於長者不管是日照或是長照都非常關心，針對這波的疫情，今天也到轄區內的佳醫護理之家，也了解護理之家對於整個人員進出的管制、長者的照顧，目前都非常的嚴格，也希望說家屬要探望長者的時候，不管是送物資、送藥，能配合院方的規定，而在汐止還有很多長照、日照中心，公所都會陸續前往關心。

佳醫護理之家特助喬嵩蘭指出，防疫的部分一直都跟隨中央佈達的腳步運作，當然有時候會更嚴格一點，因為護理之家是屬於人口密集的單位，除了工作人員60位，住民收容人數為180人，因疫情關係，佳醫有特別設置隔離病房，提供疫情期間的使用，而防疫三級警戒，家屬完全不能探視，只能用視訊，同樣的住民也不能外出，除非是必要性的就診，也請有長者在機構內的家屬可以放心。而活動及飲食部分，長者都在自己的樓層，不會做到跨樓層，原則上採取分層分流，並且在這段期間完全禁止大型的活動，防止各樓層互動聚集。

喬崇蘭也說，最近有長照中心傳出疫情，大部分都是從醫院、洗腎中心剛回來，或是有接觸史，而在疫情期間都有對員工做疫調的部分，如果有涉及比較危險接觸的部分，會請自主做隔離，再來就是目前從醫院端回來的個案，我們都會要求要有PCR陰性的證明，目前的話，如果有新案要來，也會要求要有PCR陰性的證明，從醫院端或社區端進來的個案，一律都要隔離14天，這是針對內部機構的保護措施。