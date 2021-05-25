萬里里長憂溪釣成破口 自製告示盼暫緩垂釣

新北市府宣布港區全面禁止垂釣，不過在萬里區的瑪鋉溪也是溪釣愛好者的釣魚熱區，讓每天都在執行防疫工作的里長憂心，有些釣客更是遠從台北來，下著大雨也釣，憂心成為破口，因此，萬里里長王傑倫製作了20面的告示立牌，懇求釣客不要在疫情期間冒險跨區移動，讓防疫前功盡棄。

萬里里長王傑倫表示，瑪鋉溪也是溪釣愛好者的釣魚熱區，不過防疫期間不只要避免不必要外出，更要避免跨縣市、跨區的移動，而許多的釣客甚至都不是在地人，遠從台北來，下著大雨也釣，每天都在執行防疫工作，看見釣客遠從外縣市來，真的憂心成為破口，讓防疫前功盡棄。

里長王傑倫更指出，防疫期間看到許多市區的鬧區全都淨空了，不過人潮反而有移動到可以保持社交距離的偏鄉趨勢，雖然瑪鋉溪下游沒有封溪護漁，不過從疫情之前就是民眾垂釣的熱區，而因應防疫期間，才製作懇求釣客避免不必要釣魚活動的告示立牌，希望能守住疫情最後防線。

沿著瑪鋉溪下游，里長製作了20面的告示立牌，懇求釣客不要在疫情期間冒險跨區移動，而為了確保避免外出成為破口，區長也呼籲民眾，若非必要，就不要移動外出，更加要避免跨區與跨縣市的人口流動，一起守住疫情，守住防線。