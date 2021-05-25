快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬里里長憂溪釣成破口 自製告示盼暫緩垂釣

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里里長王傑倫製作了20面的告示立牌，懇求釣客不要在疫情期間冒險跨區溪釣，讓防疫前功盡棄。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里里長王傑倫製作了20面的告示立牌，懇求釣客不要在疫情期間冒險跨區溪釣，讓防疫前功盡棄。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市府宣布港區全面禁止垂釣，不過在萬里區的瑪鋉溪也是溪釣愛好者的釣魚熱區，讓每天都在執行防疫工作的里長憂心，有些釣客更是遠從台北來，下著大雨也釣，憂心成為破口，因此，萬里里長王傑倫製作了20面的告示立牌，懇求釣客不要在疫情期間冒險跨區移動，讓防疫前功盡棄。

萬里里長王傑倫表示，瑪鋉溪也是溪釣愛好者的釣魚熱區，不過防疫期間不只要避免不必要外出，更要避免跨縣市、跨區的移動，而許多的釣客甚至都不是在地人，遠從台北來，下著大雨也釣，每天都在執行防疫工作，看見釣客遠從外縣市來，真的憂心成為破口，讓防疫前功盡棄。

里長王傑倫更指出，防疫期間看到許多市區的鬧區全都淨空了，不過人潮反而有移動到可以保持社交距離的偏鄉趨勢，雖然瑪鋉溪下游沒有封溪護漁，不過從疫情之前就是民眾垂釣的熱區，而因應防疫期間，才製作懇求釣客避免不必要釣魚活動的告示立牌，希望能守住疫情最後防線。

沿著瑪鋉溪下游，里長製作了20面的告示立牌，懇求釣客不要在疫情期間冒險跨區移動，而為了確保避免外出成為破口，區長也呼籲民眾，若非必要，就不要移動外出，更加要避免跨區與跨縣市的人口流動，一起守住疫情，守住防線。

疫情 萬里

延伸閱讀

我家是熱區嗎？「雙北病例地圖」看染疫六級分布

新北今增215例本土！三重、新莊熱區出爐 數量更勝板橋、中和加總

2名釣客在烏石港一字堤被大浪捲落海 幸好穿救生衣獲救

相關新聞

急診爆、病床滿、患者躺走廊 醫護驚爆北市聯醫現況

國內本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲向北市區域級以上醫院徵收病床，要求急診床位數以十分之一為目標，以安置大量確診者，但北市聯...

難防疫分流 果菜市場拍賣員憂成防疫破口

台北市議員陳怡君最近接獲許多第一果菜市場拍賣員及拖貨員陳情，因批發市場難防疫分流，恐成疫情破口。就有拍賣及拖貨員表示，因...

遊客來賞荷花 淡水屯山社區憂心籲不要來

在每年的四到六月，就是新北市淡水區屯山里的荷花盛開期間，來到屯山台二線旁，就可以看到滿滿盛開的荷花，不過現在因為疫情嚴重，最好也是待在家中非必要別出門，但屯山社區荷花田還是有不少的遊客來這邊賞花，讓居民相當擔心，並呼籲遊客防疫期間不要來賞花。

新北推旅館免費住 醫護人員心領了

為體恤醫護人員辛勞，新北市宣布，即日起包含新店央北社會住宅84間以及3處旅館167間房，供醫護人員免費住。有護理人員肯定...

陳時中心疼警察又哽咽 侯友宜：感謝警察用心

多位基層員警反應，在尋找違規跑出門的居家隔離者時，卻發現雙北的名單資料不齊全也不同步，甚至相關局處都不接電話等情形，導致...

疫情嚴峻 汐止區公園休閒設施暫時封閉

本土疫情嚴峻，全國防疫三級警戒延長至6/14，民眾沒事少外出，而為了減少疫情擴散，汐止區在提升為三級的同時，也陸續針對公園、綠地、廣場及步道進行封閉，包括遊戲及體健設施全都用黃色警示帶圍起來禁止使用，減少接觸感染。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。