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台北市防疫捐款帳戶 2天內湧入2640萬元善款

中央社 / 台北25日電
台北市副市長黃珊珊（右）在防疫記者會上表示，公布專款帳戶是因為有許多民眾想捐物資協助防疫，因此特別為防疫及照顧服務開設專戶。圖／台北市政府提供
台北市副市長黃珊珊（右）在防疫記者會上表示，公布專款帳戶是因為有許多民眾想捐物資協助防疫，因此特別為防疫及照顧服務開設專戶。圖／台北市政府提供

北市為防疫及照顧服務開設專戶募捐善款，北市府今天表示，專戶從23日開設至今不到兩天，已經募得2640萬元，將用在第一線防疫、醫護人員補助、購買快篩試劑等用途。

台北市府昨天宣布啟動線上捐款專戶平台，募捐專款用在第一線防疫、醫護人員補助、購買快篩試劑、防疫住宿、協助弱勢市民、長照機構防疫或照顧等疫情相關服務上。

台北市政府今天表示，專戶從23日開設至今不到兩天，已經募到4225筆善款，總計新台幣2640萬9885元。

台北市副市長黃珊珊在下午防疫記者會上表示，公布專款帳戶是因為有許多民眾想捐物資協助防疫，因此特別為防疫及照顧服務開設專戶，民眾只要上網搜尋「台北市社會救助資源整合平台」，即可透過悠遊付、ATM轉帳、臨櫃匯款、超商繳款等方式捐款。

此外，台北市長柯文哲日前發布退離醫護召募令，他今天特別向這些「護國天使」致敬，他說，不是每個人都這麼勇敢，需要這些人幫忙照顧住在集中檢疫所的確診者。

柯文哲說，對於這些護國天使，北市有提供住宿、勞健保、薪水以及優先施打疫苗，專戶募得的善款也會發給開防疫計程車、救護車或護國天使們。

北市 醫護人員 捐款

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