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化學兵群挺進台北捷運！ 板南線及松山新店線實施消毒作業
陸軍第33化學兵群今日持續出動，前往台北捷運板南線及松山新店線，於捷運站出入口、大廳及月台候車處實施消毒作業，降低通勤民眾染疫風險。
軍聞社報導，33化學兵群上午派遣官兵，以氣霧式消毒器及背負式消毒器，搭乘捷運沿板南線及松山新店線，針對各捷運站內部進行消毒，官兵採兩人一組，一人負責噴灑作業，一人協助觀察周遭環境，指引方向，並於完成噴消作業後，在站務人員引導下，搭乘捷運列車前往下一站繼續執行任務。
報導指出，33化學兵群一早也派遣16員官兵，區分8組，進駐台北市消防分隊，協助防疫專車實施消毒，當防疫專車完成人員接送任務返回駐地時，化學兵首先為消防人員進行全身消毒，隨後以消毒液噴灑車輛後艙空間，再以酒精逐一擦拭車輛前艙及門把等部位，確保消防人員執行防疫工作的安全。
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