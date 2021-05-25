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三級警戒延長！侯友宜召開記者會說明

中央社 / 新北25日電
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

由於疫情嚴峻，新北市長侯友宜今天主持道安會報視訊會議時表示，防疫三級警戒勢必要再延長，管制的力道將會愈來愈強，才有可能把疫情控制下來。

三級警戒期原訂到5月28日，指揮中心今天宣布第3級警戒延至6月14日。侯友宜今天主持道安會報視訊會議時表示，防疫三級警戒勢必要再延長，管制力道將會愈來愈強，才有可能把疫情控制下來。

他表示，這一波的疫情還在高峰期，且後續還會有第2波的高峰，全台醫療量能緊繃，隨著病毒變種致疫情升溫而恐致崩盤，令人擔心。

他也在視訊中呼籲大家同心齊力，團結防疫，他表示，希望大家減少外出，並請相關單位和道安委員們思考如何在未來解封恢復正常生活後，道路安全能夠做得更好、有更妥善規劃和準備。

疫情 三級警戒

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