因應疫情變化 台東縣政府26日起啟動異地辦公

因應本土疫情變化，台東縣長饒慶鈴今天宣布，明天起縣政府各單位暨所屬機關學校全面啟動異地辦公措施，鄉鎮公所及代表會建議參照辦理。

饒慶鈴表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫以來，台東縣政府嚴守防疫，不僅全面盤點醫療院所和校園防疫物資、針對縣內355個熱點區域持續環境消毒，也由衛生所專人健康追蹤關懷返鄉學子，並啟動村里長主動關懷計畫，主動關心外縣市返鄉民眾，建立旅遊史與接觸史等足跡資料。

為了確保公務正常推動，為民服務不中斷，縣政府替代辦公場所整備就緒，在整備好的19處第二辦公室空間，採分棟、分樓層及不同地區進行，讓縣政府近900名員工可分流至原辦公室、第二辦公室及居家辦公，降低染疫風險及交叉感染的機率，確保緊急情況時所有業務仍如常運作。

饒慶鈴也呼籲，為落實防疫優先，非常時期請民眾儘量多利用電話及線上方式申辦業務，減少出入公共場所的機會。