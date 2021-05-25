幕後英雄！北市公廁管理隊不畏辛苦 只為民眾安全如廁

本土疫情持續攀升，台北市環保局為了確保快篩站民眾安心、安全如廁，在防疫前線出動公廁管理隊，陸續於剝皮寮、北市聯合醫院中興、和平、仁愛等院區、台大、三總內湖等醫院設置流動廁車。共出動6車次的大型流廁車和14座次FRP簡易流廁，第一時間解決民眾的方便問題。

台北市環保局表示，北市府5月14日開設萬華快篩站後，環保局也在各快篩站、醫院篩檢點設置流動廁車，每位公廁管理隊隊員，都會穿著防護衣、戴上N95口罩、護目鏡、手套等裝備，頂著高溫，不畏酷暑，不懼病毒傳播的風險，依照SOP，確實消毒門把、扶手、馬桶蓋，並適時加水抽肥，投置氯錠消毒，維護流廁的安全整潔。保護好自己，也保護他人。