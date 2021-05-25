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新北補助醫護免費住宿 旅館業者響應相挺

中央社 / 新北25日電

新北市長侯友宜展現挺醫護到底的決心，規劃由市府提供補助讓新北市醫護人員免費入住方案，獲3家旅業者響應加入，累計可供住宿房間數已達160間。

疫情嚴峻，市府為體恤醫護人員的辛勞並且讓醫護人員安心休養，雖規劃在央北青年社會住宅提供64戶共84間房做為醫護休息站。

但為提供醫護能就近休息，市府表示，特別將部分防疫基金補助醫護免費住宿計畫，讓醫護在前線辛苦打仗之餘，能迅速有個安心住宿的地方。

市府表示，旅館業者得知此計畫後紛紛響應,目前已有板橋馥俐商旅、三重捷絲旅及新店九閣商務旅館投入，累計已有160多間房間可提供醫護入住。此外，亞德客國際集團也捐贈新台幣2000萬元防疫基金，投入補助醫護人員免費住宿之用。

市長侯友宜上午巡視住宿環境並感謝旅館業者的協助，他表示，醫護人員站在第一線打仗，一定要能夠充分得到休息， 養足精神體力， 才能在前線專心作戰抗疫。

醫護人員 侯友宜

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