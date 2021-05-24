台北市關渡宮防疫不缺席 捐贈北市消防局防疫裝備

本土疫情持續延燒，新北市長侯友宜宣佈，新北市「所有餐廳」禁止內用，今(24)日第一天實施，汐止區長陳健民也前往人口密集的建成路視察，各店家都配合取消內用只能外帶，而因為還是有許多店家沒有下載實聯制QR-Code，也加強宣導請店家下載張貼，讓採買民眾方便掃描。

2021-05-24 22:25