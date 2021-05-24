台北市關渡宮防疫不缺席 捐贈北市消防局防疫裝備

攝影中心 / 記者陳柏亨/即時報導
消防隊員穿隔離衣戴N95口罩。圖/台北市消防局提供
消防隊員穿隔離衣戴N95口罩。圖/台北市消防局提供

財團法人台北市關渡宮有感目前COVID-19疫情嚴峻，為響應臺北市政府抗疫決心，捐贈臺北市政府消防局防水隔離衣1萬件及N95口罩1萬個，作為消防局救護人員防疫使用。

消防局指出，財團法人台北市關渡宮為了造福社會大眾，近年來已捐贈本府消防局消防車1輛、救護車3輛、電動油壓三用開門器6組及住宅用火災警報器8250個，所捐贈的救護車於109年共執行3,758趟勤務，成功救活5名到院前心肺功能停止患者康復出院，許多家庭因為財團法人台北市關渡宮的幫助免於破碎，可謂功德無量。今年除了捐贈消防局3輛消防警備車外，更協助消防局籌措防水隔離衣1萬件及N95口罩1萬個，消防局表示，對於財團法人台北市關渡宮雪中送炭的善舉表達最誠摯的感謝，將善用捐贈的防疫物資，全力保障執勤同仁及市民生命安全。

消防局呼籲，疫情嚴峻，緊急醫療資源及防疫物資十分缺乏，請市民情況危急時再打119申請救護車，也期待各界伸出援手提供防疫物資援助，洽詢電話02-27297668分機6414李先生。

財團法人台北市關渡宮捐贈臺北市政府消防局防水隔離衣1萬件及N95口罩1萬個，作為消防局救護人員防疫使用。。圖/台北市消防局提供
財團法人台北市關渡宮捐贈臺北市政府消防局防水隔離衣1萬件及N95口罩1萬個，作為消防局救護人員防疫使用。。圖/台北市消防局提供
消防隊員穿隔離衣戴N95口罩，全力保障自身及市民生命安全。圖/台北市消防局提供
消防隊員穿隔離衣戴N95口罩，全力保障自身及市民生命安全。圖/台北市消防局提供
消防隊員穿隔離衣戴N95口罩，全力保障自身及市民生命安全。圖/台北市消防局提供
消防隊員穿隔離衣戴N95口罩，全力保障自身及市民生命安全。圖/台北市消防局提供

北市 救護車

延伸閱讀

北市萬華1蝸居長者確診 9同住人快篩陰性

宅在宿舍忙流汗 HUR防疫瘦身2公斤

基隆北聖宮捐贈5000件隔離衣等防疫物資 盼消防弟兄更安全

汐止志工負重30公斤 厚德里噴消毒水防疫

相關新聞

新北醫療量能超緊繃 盼藉中央調度減少地方負擔

新北市今日再增177例本土確診以及99例校正回歸，自4月26日已累積1771例，居家隔離人數破3千，對醫療量能負擔極大。...

汐止志工負重30公斤 厚德里噴消毒水防疫

本土疫情嚴峻，已經連續多天破百例，在全國三級警戒的同時，汐止區厚德里也注重全里消毒，一位70多歲的志工背著二、三十公斤的裝備，到各社區及公共空間噴灑消毒水，雖然很重，不過，志工說為了防疫辛苦一點沒關係。

餐飲禁止內用 汐止區長視察宣導實聯制

本土疫情持續延燒，新北市長侯友宜宣佈，新北市「所有餐廳」禁止內用，今(24)日第一天實施，汐止區長陳健民也前往人口密集的建成路視察，各店家都配合取消內用只能外帶，而因為還是有許多店家沒有下載實聯制QR-Code，也加強宣導請店家下載張貼，讓採買民眾方便掃描。

歇業飯店轉檢疫所 淡水里長憂附近住戶多

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情升級3級，為新北市從22日起徵用位於淡水歇業飯店作為集中檢疫中心，收治輕症、無症狀患者，對此竿蓁里長王信崇就擔心，附近有八百多戶的大型社區，市府徵用地方里長都不知道，造成附近住戶還有科學園區的許多企業擔心。

雙溪荷花田陸續綻放 公所決封閉減少群聚

雙溪區有著新北市最大一片免費參觀的荷花田，每年五月開始荷花逐漸綻放，每年都有幾十萬人造訪賞花，只是因為疫情相當嚴峻，為了減少遊客擴散病毒的風險，雙溪區公所於22日起封閉荷花田及上林里的希望市集，今(24)日泰平里的農夫市集也暫時關門，以減少群聚共同防疫。

避免長者外出染疫 貢寮關懷據點送餐服務

新北市社區工作者協會在貢寮區有三處關懷據點，服務包括貢寮、福隆、龍門三里的長者共餐與銀髮課程，因配合新北市府的防疫政策，銀髮活動皆於12日停辦，只是長者行動不便，疫情期間偏鄉採買更出現問題，為此關懷據點仍維持送餐，讓近百位長者乖乖在家，避免外出染疫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。