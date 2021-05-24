台北市關渡宮防疫不缺席 捐贈北市消防局防疫裝備
財團法人台北市關渡宮有感目前COVID-19疫情嚴峻，為響應臺北市政府抗疫決心，捐贈臺北市政府消防局防水隔離衣1萬件及N95口罩1萬個，作為消防局救護人員防疫使用。
消防局指出，財團法人台北市關渡宮為了造福社會大眾，近年來已捐贈本府消防局消防車1輛、救護車3輛、電動油壓三用開門器6組及住宅用火災警報器8250個，所捐贈的救護車於109年共執行3,758趟勤務，成功救活5名到院前心肺功能停止患者康復出院，許多家庭因為財團法人台北市關渡宮的幫助免於破碎，可謂功德無量。今年除了捐贈消防局3輛消防警備車外，更協助消防局籌措防水隔離衣1萬件及N95口罩1萬個，消防局表示，對於財團法人台北市關渡宮雪中送炭的善舉表達最誠摯的感謝，將善用捐贈的防疫物資，全力保障執勤同仁及市民生命安全。
消防局呼籲，疫情嚴峻，緊急醫療資源及防疫物資十分缺乏，請市民情況危急時再打119申請救護車，也期待各界伸出援手提供防疫物資援助，洽詢電話02-27297668分機6414李先生。
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