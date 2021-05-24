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新北醫療量能超緊繃 盼藉中央調度減少地方負擔

聯合報 / 記者張哲郢張睿廷／新北即時報導
新北市現有專責病床、加護病床、負壓隔離病床所剩不多，希望未來中央統一調度醫療資源後，可以有所舒緩。圖／新北市新聞局提供
新北市現有專責病床、加護病床、負壓隔離病床所剩不多，希望未來中央統一調度醫療資源後，可以有所舒緩。圖／新北市新聞局提供

新北市今日再增177例本土確診以及99例校正回歸，自4月26日已累積1771例，居家隔離人數破3千，對醫療量能負擔極大。衛生局長陳潤秋坦言，目前醫療量能非常緊繃，市府表示，會陸續徵用集中檢疫所938間房給中央調度，防疫旅館月底可望達1741間，病床清空計畫也在持續中。

桃園市長鄭文燦指出桃園有收治雙北共60名確診者，新北市副市長劉和然表示，現在中央所稱的強化集中檢疫所，專門收治輕症、無症狀確診者，都由中央統一調度，並無屬地概念，才會出現確診者到外縣市情況。

而新北原先要徵用轄內防疫旅館、飯店作為集中檢疫中心，後中央宣布統一調度，新北所徵用到938間也將提供中央作為強化集中檢疫所使用。

新北市已經超過1周每日確診人數都破百，侯友宜22日啟動專責病床第2階段清空計畫，原訂今日要達到總數1043床，但還在陸續徵用中，據衛生局統計，現有專責病床剩177床、加護病床3床以及負壓隔離病床9床。

陳潤秋表示，現有醫療量能確實非常緊繃，每天確診數目多，但目前沒有缺病床的問題。對於未來是否有啟動第3階段計畫，劉和然指出，中央已經有啟動調度，畢竟中央是負責全國醫療量能，還是以中央統一調度為主。

而在防疫旅館上，新北現有1717房已入住538房，尚有763房可入住，預約或清潔中則有416房。觀旅局表示，目前已經新增638房，月底防疫旅館總數會達1741房。

對於衛福部長陳時中建議防疫旅館要轉為集中檢疫所，觀旅局回應，因防疫旅館專收居家檢疫者和居家隔離者，需保留彈性以因應後續疫情發展做調配，地方政府將依照實際需求調整。

防疫旅館 衛生局 新北 鄭文燦 陳時中

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