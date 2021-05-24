疫情衝擊租屋弱勢者 北市：列冊蝸居統計有30處

疫情持續升溫，台北市列冊蝸居統計有30處、共179市民，弱勢民眾的防疫問題與社福需求該如何處理？台北市社會局長周榆修表示，未確診但65歲以上獨居長輩等，社會局將啟動關懷；疫情期間若市民有實際社福需求，如送藥品、送餐需求，也將提供協助。

疫情持續升溫，除萬華為疫情重災區，台北市文山、大同目前確診數也破40例以上。台北市大同區某里長曾向本報投訴，里內有租屋弱勢，平日住在不到3、4坪大蝸居雅房內、與其他租客共用衛浴，另人擔心目前台北市有多少獨居、蝸居長者，恐成破口。

周榆修表示，台北市列冊蝸居統計有30處、共179市民，疫情期間，北市12個行政區的社福中心、健康服務中心、里政系統將同步關懷市民，特別針對家裡有疫情確診，就依據衛生局系統處理，若不是家中有人確診，但獨留65歲以上長輩、身心障礙者、學齡前兒童等，則由社會局啟動關懷。

周榆修表示，疫情期間雖減少非必要的接觸，但若市民有實際需求，如送藥品、送餐需求，第一線社工將提供協助，不過提供協助恐有時間落差，還請市民耐心等候，社會局也會盡量維持服務到位。