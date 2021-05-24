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避免長者外出染疫 貢寮關懷據點送餐服務
新北市社區工作者協會在貢寮區有三處關懷據點，服務包括貢寮、福隆、龍門三里的長者共餐與銀髮課程，因配合新北市府的防疫政策，銀髮活動皆於12日停辦，只是長者行動不便，疫情期間偏鄉採買更出現問題，為此關懷據點仍維持送餐，讓近百位長者乖乖在家，避免外出染疫。
一早，新北市社區工作者協會的兩三位志工便在貢寮據點烹煮菜色，雖然是疫情期間，但志工們認為偏鄉老人的照護需要有人重視，因此做好自主健康管理，並嚴格遵守室內勿超過五人群聚的原則，料理近百份便當，還有室外接送的志工們接手，讓老人家可以不用出門，就能吃得營養。
新北市社區工作者協會照服員林麗鳳表示，因為疫情期間，偏鄉要買菜、買肉很不方便，很感謝新北市社會局媒合營養午餐廠商，提供協會幾箱的青菜，讓老人家除了罐頭食品外，有更新鮮美味的飲食，更可以讓他們減少外出，避免群聚採買而跌倒或感染病毒，目前貢寮據點的長者在週一至週五都能有便當可享用，也希望在外地工作的子女們，可以適時打電話關心長輩們的生活狀況，有物資需要採買，也可以透過郵寄讓老人家們在家防疫更方便。
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