雙溪荷花田陸續綻放 公所決封閉減少群聚

雙溪區有著新北市最大一片免費參觀的荷花田，每年五月開始荷花逐漸綻放，每年都有幾十萬人造訪賞花，只是因為疫情相當嚴峻，為了減少遊客擴散病毒的風險，雙溪區公所於22日起封閉荷花田及上林里的希望市集，今(24)日泰平里的農夫市集也暫時關門，以減少群聚共同防疫。

上林社區發展協會簡文炫表示，五月底六月初，便是雙溪區上林里荷花綻放的時期，因為前幾年雙溪區公所辦的荷花季活動相當成功，許多民眾固定時間會來到荷花田走走，只是不巧遇上疫情逐漸加劇也開始擔心這些遊客，不知，居民道從哪裡來，更擔心跨區進行病毒傳播，為此感謝雙溪區公所以警戒線封閉部分荷花池及公廁，也貼上公告，請民眾避免室外十人以上的群聚行為，以保護周圍里民的健康安全。

雙溪區公所農經課課員林明憲表示，為響應市府的防疫政策，雙溪區公所除了封閉荷花田及一旁的希望市集外，今(24)日也將山區的泰平里農夫市集關閉，希望民眾盡量減少外出行為，不要因為鄉下地區就鬆懈防疫，待三級警戒暫緩以後，公所會再視疫情狀況進行景點及市集的放寬及開放。