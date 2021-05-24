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歇業飯店轉檢疫所 淡水里長憂附近住戶多

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水歇業飯店作為集中檢疫中心，竿蓁里長王信崇就擔心附近住戶多。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水歇業飯店作為集中檢疫中心，竿蓁里長王信崇就擔心附近住戶多。 圖／紅樹林有線電視提供

因應COVID-19新冠肺炎疫情升級3級，為新北市從22日起徵用位於淡水歇業飯店作為集中檢疫中心，收治輕症、無症狀患者，對此竿蓁里長王信崇就擔心，附近有八百多戶的大型社區，市府徵用地方里長都不知道，造成附近住戶還有科學園區的許多企業擔心。

市府衛生局表示，雙北確診病患持續增加，為舒緩醫療壓力，分艙分流讓確診者及時得到照護，新北市快速率先徵用飯店轉型設置集中檢疫中心，21日上午8點起完成進駐，共有183床，優先收治新北市無症狀或輕症病患。

不過有人指出這是台版的方艙醫院，新北副市長劉和然表示，集中檢疫中心與方艙醫院不同。新北市已於之前就積極徵用成立集中檢疫中心收治輕症及無症狀患者，同時社區篩檢站快篩陽性案也一律先行護送到該集中檢疫中心。新北市快速完成啟用飯店設置集中檢疫中心，讓陽性個案能及時分流，以有效阻斷疫情傳播。

淡水 患者 新冠肺炎 COVID-19 疫情

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