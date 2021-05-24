餐飲禁止內用 汐止區長視察宣導實聯制

本土疫情持續延燒，新北市長侯友宜宣佈，新北市「所有餐廳」禁止內用，今(24)日第一天實施，汐止區長陳健民也前往人口密集的建成路視察，各店家都配合取消內用只能外帶，而因為還是有許多店家沒有下載實聯制QR-Code，也加強宣導請店家下載張貼，讓採買民眾方便掃描。

一樓商店街平時人不少，疫情期間明顯少很多，疫情嚴峻更有業者自主停業，貼了公告從5/20要休到5/30日，另外，在視察的同時，發現許多店家雖然配合戴口罩，不過，部分店家都沒有實聯制，現場也宣導店家申請QR-Code，列印出來後張貼在店門口。

汐止區長陳健民指出，從今(24)日開始，全新北市餐飲業都只能外帶不能內用，所以也來看看店家實施狀況，請店家一定要配合，要求民眾只能外帶，另外，也向店家宣導落實實聯制，申請QR-Code列印後，張貼在門口讓民眾方便掃描，儘量減少接觸做實名制政策的配合。

民眾說，不會不方便，坐在店裡頭吃也怕群聚感染，外帶回家吃至少在外面口罩不會拿下來，就不會有飛沫傳染。