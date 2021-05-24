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汐止志工負重30公斤 厚德里噴消毒水防疫
本土疫情嚴峻，已經連續多天破百例，在全國三級警戒的同時，汐止區厚德里也注重全里消毒，一位70多歲的志工背著二、三十公斤的裝備，到各社區及公共空間噴灑消毒水，雖然很重，不過，志工說為了防疫辛苦一點沒關係。
一大早志工、里長陳有諒開始穿梭在大街小巷，還有社區公共空間裡，忙著噴灑消毒水，本土疫情升溫，鄰里防疫動起來，以汐止厚德里來說，每天都會安排一、兩位志工協助消毒，而志工身上背的就是針對這波疫情採買的消毒設備，每天一早先倒進25公升的次氯酸水或是稀釋漂白水，再加上原本裝備的重量，30公斤跑不掉。
厚德里長陳有諒表示，清潔隊的消毒工作已經第二輪了，但是他們做的都是汐止的大街小巷，其他不足的則是里長、志工來做，這是一個長期的抗戰，由里長帶頭把里內消毒，將病毒堵在社區之外，不要進入社區造成疫情擴散，真的很感謝志工的配合，因為，一桶消毒水就有25公升，再加上機器本身的重量，加一加可能就30公斤重，要背著走全里真的很感謝志工們輪流協助。
志工說，因為這波本土疫情嚴峻，所以跟著里長消毒，雖然背的消毒水很重，尤其又要全里去走去消毒，但是為了防疫，辛苦一點沒關係。
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