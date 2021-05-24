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確診接觸者等不到篩檢 黃珊珊：數量太龐大有時間差

聯合報 / 記者林麗玉胡瑞玲潘才鉉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天坦言，「現在的確診數量，真的很龐大」。因確診人數相當眾多，相關確診處理及接觸者篩檢，會有時間差，會加速辦理。圖／引用自直播
台北市副市長黃珊珊今天坦言，「現在的確診數量，真的很龐大」。因確診人數相當眾多，相關確診處理及接觸者篩檢，會有時間差，會加速辦理。圖／引用自直播

今天本土新增確診334例，其中台北市新增99例，對於有民眾確診，同住家人卻沒人管，等一周等不到篩檢？台北市副市長黃珊珊今天坦言，「現在的確診數量，真的很龐大」。健康服務中心人力也正在調整，例如萬華區增加這麼多確診，所有人力都集中在萬華，但因確診人數相當眾多，會有時間差，會加速辦理。

黃珊珊說，目前只要是確診者，經過通報，資料會到北市衛生局疾管科，疾管科就會將資料彙整至健康服務中心，健康服務中心與確診者聯絡，但因目前中央的集中檢疫所數量不足，暫時沒有後送的地方，會暫時在家裡，至於確診者的接觸者，健康服務中心也會後續追蹤疫調及匡列。

黃珊珊說，但因數量實在太龐大，目前北市人力都集中在萬華區，包括確診者、發居家隔離通知書等，都會依照程序進行，但因為人數實在太眾多，時間上，會有時間差。

至於目前台北市還有31名確診者失聯，黃珊珊表示，目前這31例失聯者，原因應該是通報系留下的資料不完整，這些資料來自各醫療院所，透過法定傳染病系統，通報到衛生局疾管科，並交由建康服務中心處理，不過因為當初資訊留的不完整，例如沒有這個巷弄、電話是錯的等，才導致找不到人。

黃珊珊，若失聯者是因為故意不見或逃跑，北市府當然有罰則，但現在的狀況是連資料都不齊、都不完整，所以市長柯文哲已經下令，北市府接下來會要求醫療院所，要雙重確認電話對不對，例如現場打個電話確認電話對不對，應該要先找到人，才有辦法處罰。

北市 黃珊珊 衛生局

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