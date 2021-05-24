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北市談目前防疫開銷？ 柯文哲：現在沒有人在算錢

聯合報 / 記者潘才鉉林麗玉胡瑞玲／台北即時報導
疫情持續升溫，全國已升級至第三級警戒，每日確診案例破百例居高不下，北市自110年5月23日起，啟動線上專款專戶平台。圖／摘自柯文哲臉書
疫情持續升溫，全國已升級至第三級警戒，每日確診案例破百例居高不下，北市自110年5月23日起，啟動線上專款專戶平台。圖／摘自柯文哲臉書

疫情持續升溫，全國已升級至第三級警戒，每日確診案例破百例居高不下，北市自110年5月23日起，啟動線上專款專戶平台，至於目前北市用於防疫的開銷為何？台北市長柯文哲說「現在沒有人在算錢。」這幾周都以防疫工作為優先。

台北市副市長黃珊珊表示，北市啟動線上專款專戶平台，專款將用於疫情防疫及照顧服務，捐款使用包括第一線防疫、醫護人員補助、購買快篩試劑、防疫住宿、協助弱勢市民、長照機構防疫或照顧等項目，捐款方式支援悠遊付、ATM轉帳、臨櫃匯款、超商繳款等；收捐款日期為110年5月23日至110年6月30日，視疫情狀況調整，有提前截止或延長，將另行公告，捐款將由台北市重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會管理。

另外，北市目前用於防疫、購買快篩試劑的開銷為何？柯文哲表示「現在沒有人在算錢。」柯說，這幾周都以防疫工作為優先，落實防疫工作對市場經濟影響大，若台北市民生活有困難，可先洽詢行政區的社福中心，市府將協助先做紓困，後續民眾經濟該如何救濟，中央應該已在準備。

北市 捐款 疫情 柯文哲 黃珊珊

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