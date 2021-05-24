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柯文哲發招募令 徵求防疫專責旅館有薪工作人員

聯合報 / 記者林麗玉胡瑞玲潘才鉉／台北即時報導
柯文哲說，招募來的防疫旅館工作人員，報到第一天會先打新冠肺炎疫苗，但因疫苗要10至14天才發揮作用，除旅館提供固定薪資外，前14日北市府也提供每日補貼2000元危險加給。圖／引用自直播
柯文哲說，招募來的防疫旅館工作人員，報到第一天會先打新冠肺炎疫苗，但因疫苗要10至14天才發揮作用，除旅館提供固定薪資外，前14日北市府也提供每日補貼2000元危險加給。圖／引用自直播

本土今確診增334例，校正回歸256例，6例死亡，其中台北市99例確診，萬華區38例。因應疫情不斷攀升，防疫專責旅館收住確診者越來越多，台北市長柯文哲今也招募「加強版防疫專責旅館工作人員」，招募櫃台、防務、訂房、客房人員等。

柯文哲說，招募來的防疫旅館工作人員，報到第一天會先打新冠肺炎疫苗，但因疫苗要10至14天才發揮作用，除旅館提供固定薪資外，前14日北市府也提供每日補貼2000元危險加給。

柯文哲說，目前全球新冠肺炎確診者有一億六千多萬人感染，疾病死亡率約2%，目前觀察，青少年、少年的死亡率低，不過逾六十歲以上確診死亡率明顯上升，因新冠肺炎會讓原本的健康危險因素放大，所以特殊族群，包括年長者、有重大危險因子族群，有較高的死亡率。

柯文哲也公布北市萬華區三處篩檢站，昨日的篩檢人數為992人，5月23日陽性率達5.95％。柯也說，從這幾天的陽性率看，前一天5月22日的陽性率達8.5%，應該是疫情的第二個波峰，預計5月28日左右會出現第三個波，只要每一次的波峰越來越小，就代表自動自發封城有成效，預計5月28日的波峰應該會越來越往下降，代表防疫有成。

柯文哲說，目前還是有很多確診出現，其實是反映一個禮拜之前的感染狀況。提醒萬華區還是社區感染的熱區，沒有症狀民眾，但若有旅遊史、接觸史，還是建議去快篩。

北市副市長黃珊珊表示，台北市今天起徵募加強版防疫專責旅館的工作人員，招募的工作為受雇合約，工作內容包括送餐、收垃圾、房間清潔消毒等，不會與快篩陽性、確診者有接觸，不會是有太大危險的工作，也不會碰到住客。

至於防疫專責旅館的住客動線都有隔開，招募的工作人員就是「無接觸服務」。黃珊珊也說，民眾對於防疫旅館若有疑慮，從過去北市安心檢疫所運作這一年多，都沒有一個同仁受到感染，或因為這樣被隔離，

柯文哲說，招募來的防疫旅館工作人員，報到第一天會先打新冠肺炎疫苗，但因疫苗要10至14天才發揮作用，除旅館提供固定薪資外，前14日北市府也提供每日補貼2000元危險加給。圖／北市府提供
柯文哲說，招募來的防疫旅館工作人員，報到第一天會先打新冠肺炎疫苗，但因疫苗要10至14天才發揮作用，除旅館提供固定薪資外，前14日北市府也提供每日補貼2000元危險加給。圖／北市府提供

北市 新冠肺炎 柯文哲 黃珊珊 防疫旅館

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