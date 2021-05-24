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新北警問親友、找鎖匠 130件確診失聯者全數尋獲！

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導
截至5月23日，新北市有130件確診失聯者，新北警已全數尋獲。記者王怡蓁／翻攝
截至5月23日，新北市有130件確診失聯者，新北警已全數尋獲。記者王怡蓁／翻攝

新冠肺炎疫情延燒，新北市確診人數攀升，為避免確診失聯者趴趴走造成疫情擴散，新北市府要求每個確診失聯個案應比照重大刑案成立專案小組，專責專人運用科技偵防技巧，在最短的時間尋獲本市確診失聯者。截至5月23日，新北市確診失聯者共計130人，在新北市警察局刑警大隊的努力下均已全數尋獲。

新北市警局表示，衛生局通報板橋區李姓男子為確診失聯者，由於李男長期獨居，家人無法聯繫上他。警方派員查訪李男住所，卻發現大門深鎖無人回應，警方擔心他的安危，聯繫李男胞姐帶鎖匠入屋，卻沒人在屋內。警方持續調查，發現李男有使用臉書，詢問臉書好友得知李民已另在隔離居所中。

警方表示，另名林姓確診的遊民居無定所，常出沒於板橋區附近公園，但他沒有聯絡電話，且家人跟他已長年沒有聯繫。經警方分析林男生活足跡及相關紀錄，到各個公園查訪多名與他相識的街友們，才尋獲林男。

警方表示，失聯原因多為確診者未接電話、所留聯絡資料錯誤或不完整。新北市警察局呼籲民眾在篩檢時應確實填寫完整正確的聯絡資訊，並於篩檢後落實居家隔離、保持電話暢通，注意有關單位來電，配合疫調，以利市政府提供後續醫療服務。

警察 疫情 新北

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