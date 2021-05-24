北市快篩站分2種 柯文哲：沒症狀堅持快篩者需自費

國內本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲今在防疫記者會上指出，北市萬華區仍為染疫熱區，昨天共篩檢992人，快篩陽性率5.95％，預計5月28日將出現第三個染疫高峰，但若此次高峰感染人數減少，就代表防疫有成效。

柯文哲表示，過去1個禮拜，北市自動自發封城還是有效，儘管很多病患出現染疫情況，但都是1個禮拜前的，根據數據統計，萬華區還是社區感染最嚴重的地區，所以留3個快篩站，只要有接觸史就可以去領號碼牌。

針對北市20家急救責任醫院快篩站，柯文哲表示，因醫療量能不足，因此呼籲沒有症狀的民眾不要放費醫療一員，新增的20個快篩站當作一般急診來處理。

柯文哲說，若有明顯症狀或是群聚歷史者，可前往北市急救責任20家醫院快篩，並按照急診來掛號，若醫師判斷需要快篩，後續快篩費用將由北市府來負責；沒有症狀且醫師判斷不需要快篩，但堅持快篩者，相關費用需自行負擔。

萬華地區因是染疫熱區，所以留三個快篩站，包含中興醫院、和平醫院、剝皮寮快篩站，可提供萬華民眾抽號碼牌免費快篩。

另外，針對萬華地區快篩站及新增的20個快篩站的快篩陽性者統計方式，柯文哲指出，統計上會分開計算，即日起快篩陽性率會分成兩組，萬華地區一組、其他醫院一組。