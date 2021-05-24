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北市社會局設捐款專戶 用於快篩試劑、防疫住宿

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

疫情持續升溫，全國已升級至第三級警戒，每日確診案例破百例居高不下，社會局表示，110年5月23日起，開放線上捐款專戶平台，捐資源將運用在快篩試劑的購買、防疫住宿相關使用需求等，此次捐款專戶平台自即日起至110年6月30日止，若疫情狀況有提前截止或延長，將另行公告。

北市長柯文哲表示，目前一線作戰險峻，資源嚴重不足，前已啟動線上捐款專戶平台，這些捐款使用對象包含前線的醫護人員，和所有支援一線防疫的所有的夥伴們，捐資源將運用在快篩試劑的購買、防疫住宿相關使用需求等。

社會局長周榆修表示，北市府遂於110年5月23日起，開放線上捐款專戶平台（網址：https://rmic.gov.taipei/Web/RSADM00001），期盼各界民眾均可透過該平台進行捐款，由北市府做最有效的資源分配。本項捐款將依專款專用原則，公告使用計畫，並透過「台北市重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」監督管理，希望有效分配所有善款，此次捐款專戶平台自即日起至110年6月30日止，若疫情狀況有提前截止或延長，將另行公告。

周榆修強調，有關本次捐款將由各單位向本局提出需求申請，依程序評估後排列急迫性進行支用。並再次提醒市民朋友，戴口罩及減少非必要外出能有效切斷傳播鏈。

社會局表示，有意願針對本次疫情捐款的民眾，請選擇捐款用途─重大災害「covid-19疫情防疫及照顧服務」進行捐款。如民眾將捐贈相關防疫等物資，可直接撥打1999轉分機6956，聯絡社會局人民團體科長陳郁君，詢問捐贈流程，再次感謝民眾、企業及民間團體的善心，盼各界一同挺過疫情。

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