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影／新北防疫動員警力 三重、新莊熱區3天高頻率巡邏

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
新莊、三重即起３天啟動「熱區防疫中心」，強化三級防疫作為。圖／警方提供
新莊、三重即起３天啟動「熱區防疫中心」，強化三級防疫作為。圖／警方提供

新北市三重區、新莊區，今天啟動連續3天強化三級防疫作為，市政府不僅成立「熱區防疫中心」，並動員警察每2小時執行高頻率熱區巡邏、協助宣導，並針對未戴口罩、戶外聚眾，視狀況勸導、驅散。

新莊「熱區防疫中心」設在中華路一段75號的小巨蛋體育館，統籌機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷、強化防疫宣導等5大措施。三重的防疫中心設於集美街60號社教館，除了不設機動篩檢站（民眾可到三重聯醫篩檢站），其餘重點相同。

警方在3天專案期間，每天清晨8時至晚間10時，每2小時一個班次，分別安排3線巡邏網，新莊警分局針對10個里共15處熱點，三重警分局鎖定12個里共22處熱點，執行高頻率熱區巡邏。

內容包括E化巡簽、以及市集、公園、人潮易聚集處所巡邏，加強宣導防疫措施、防止滋擾情事，並針對未戴口罩和室外10人以上聚會，視狀況運用警笛及車內廣播設備勸導、驅散。

此外將利用里長的Line群組宣導防疫跑馬燈及廣播稿，方便各里利用里民廣播系統和電子看板跑馬燈擴大宣導防疫措施，警民共同合作抗疫。

新莊、三重警分局配合3天強化三級防疫作為，將執行高頻率熱區巡邏。圖／警方提供
新莊、三重警分局配合3天強化三級防疫作為，將執行高頻率熱區巡邏。圖／警方提供
三重的篩檢站設在市立聯合醫院三重院區。圖／警方提供
三重的篩檢站設在市立聯合醫院三重院區。圖／警方提供
新莊、三重警分局配合3天強化三級防疫作為，將執行高頻率熱區巡邏。圖／警方提供
新莊、三重警分局配合3天強化三級防疫作為，將執行高頻率熱區巡邏。圖／警方提供

篩檢站 口罩

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