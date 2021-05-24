北捷傳清潔人員、保全確診 柯文哲下午說明
台北捷運公司日前有3名內勤行政幕僚確診新冠肺炎，今天再傳出有清潔人員及保全也染疫，北捷對此不願證實，北市府則表示，仍在掌握相關資訊，市長柯文哲將在下午記者會說明。
媒體報導，北捷近日出現第二波新冠肺炎感染，包括清潔人員、保全等一線工作者都有人確診，且北捷為了維持營運，對內部下達封口令。
北捷對此表示，目前營運正常，相關疫情資訊由指揮中心或台北市政府公布為準。
北捷強調，因應疫情發展，已啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤；行政人員則異地辦公，依照業務支援性質分散不同建物，確保業務不受疫情影響。
台北市政府發言人陳智菡表示，目前正在掌握相關資訊，柯文哲將在下午記者會上說明。
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