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傳公務員憂工作風險高 侯友宜：中央快撥補疫苗
新北陸續成立「熱區防疫中心」，傳有公務員擔心工作風險變高。新北市長侯友宜表示，一定會給防疫人員該有的保護，甚至更高規格的裝備，但也拜託中央趕快爭取疫苗，才是給第一線人員的最好保障。
侯友宜指出，在第一線執勤的區公所及警消等防疫人員，市府都有給予保護的安全配備，像護目鏡、防護衣、口罩、酒精等，甚至還有更高規格的其它配備。不過他也提到，為減少執勤風險，還是拜託中央疫苗能夠趕快撥補下來，讓第一線的公務人員能早日施打。
侯友宜認為，最近抵台的41萬劑疫苗光給醫護人員就不夠，第二類及第三類這些人員可能還要再等待，也拜託國家能夠趕快買到更多疫苗，才能給第一線人員最好的保護。
侯友宜提到，新北這一年多來，都有確診者被送到外縣市的集中檢疫所，都是由中央指示及調配，相信有醫療量能上的考量，而像新北市轄內的集中檢疫所，以及市府最近徵用的938個房間，也都是由中央統一調配，現在地方就是與中央協同合作，要一起打贏這場防疫戰爭。
另外，近來有殯葬業者趁機抬價，侯友宜強調，他已經責令消保官全力查察，有任何哄抬物價的情形，絕對是加重處罰不寬待，不允許有任何人在此時趁火打劫。
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