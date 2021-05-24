確診持續增加 新北再增三重、新莊熱區防疫中心

中央社 / 新北24日電

新北市確診人數持續增加，新北市政府繼板橋、中和區之後，今天在三重、新莊區設置「熱區防疫中心」。新北市長侯友宜一早視察，並呼籲市民高度警戒、低度活動。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，新北市政府指出，繼板橋、中和區後，今天在三重社教館及新莊體育場小巨蛋入口處成立「熱區防疫中心」，共22里列入加強防疫，居民逾9萬人。

侯友宜一早前往視察，並特別前往台北捷運菜寮站及附近賣場商家了解週一上班人潮與相關防疫措施。他表示，在疫情艱難時刻，市民自主防疫意識大幅提升，高度警戒、低度活動，感謝市民全力配合，齊心對抗病毒。

新北市政府指出，為強化熱區消毒力度，新北再度結合國軍33化學兵群於三重、新莊2熱區進行大清消作業，國軍支援兵力計40人，提供各式消毒器12具等，規劃於3天警戒期內進行地毯式清消。

侯友宜表示，第一線執勤的區公所及警消等防疫人員都會給予保護的安全配備，例如護目鏡、防護衣、口罩及酒精等，另也拜託中央的疫苗趕快撥補下來，讓醫護同仁、第一線值勤防疫高風險工作人員能夠早一點施打疫苗，增強保護力。

此外，有醫師在臉書（Facebook）貼文指稱，新北市政府疑讓醫護穿拋棄式雨衣進行篩檢。

對此，侯友宜說，每一個篩檢站都是經過所有醫療專業評估，完全按照醫療體系配備執行，感謝很多人給予意見，會虛心接受，也會不斷檢討如何讓醫護同仁在第一線執勤時，能在更舒適、安全空間中發揮更充分能量。

侯友宜 疫情

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