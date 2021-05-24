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板橋篩檢站遭批 侯友宜：篩檢站設立都經過專業評估

聯合報 / 記者張睿廷張哲郢李成蔭／新北即時報導
侯友宜表示，篩檢站都是經過專業評估才設立的，他們接下來也會努力探討，如何提供醫護更好的篩檢環境。圖／新北市新聞局
侯友宜表示，篩檢站都是經過專業評估才設立的，他們接下來也會努力探討，如何提供醫護更好的篩檢環境。圖／新北市新聞局

有醫師昨日在網路上批評新北市政府設立於板橋機動篩檢站的醫護人員裝備過於簡便，讓他們置身危險中。新北市長侯友宜指出，他昨天有到現場看，同仁執勤過程相當辛苦，只要民眾有建議，都會虛心接受，他們會繼續探討如何提供一個更舒適的空間供同仁執勤。

侯友宜表示，篩檢站設立都是經過醫療專業評估過的，自己也都會去查看篩檢地點，他昨天也有到板橋的機動篩檢站視察，醫護同仁在那個環境執勤非常辛苦，他非常的感動，也非常謝謝大家的幫忙，

侯友宜指出，新北篩檢站的配備完全照醫療體系的配備來執行，當中也謝謝大家提供建議，他都虛心接受，如何讓醫護同仁在第一線執勤時，能發揮更充分的能量，提供更舒適空間，讓他們執勤效能更好，市府會不斷的探討，希望大家一起共同面對防疫。

篩檢站 侯友宜

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