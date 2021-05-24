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不能拖我三天！柯文哲下令：快篩陽性 PCR第一優先送檢

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天也再度下令，20急診責任醫院快篩站，若快篩呈現陽性者，PCR樣本就要標明「第一優先送檢」，「不能PCR拖三天才出來，因為會拖我時間。」圖／北市府媒體事務組提供
台北市長柯文哲今天也再度下令，20急診責任醫院快篩站，若快篩呈現陽性者，PCR樣本就要標明「第一優先送檢」，「不能PCR拖三天才出來，因為會拖我時間。」圖／北市府媒體事務組提供

因應疫情持續升溫，台北市今天起，20家急救責任醫院加開快篩站，台北市長柯文哲今天也再度下令，20家急診責任醫院快篩站，若快篩呈現陽性者，PCR樣本就要標明「第一優先送檢」，「不能PCR拖三天才出來，因為會拖我時間。」

因應疫情持續嚴重，台北市十二個行政區的20家急救責任醫院加開快篩站今起啟動，柯文哲今天在市府內部防疫會議中也指示，現在台北市20家急救責任醫院，病人來先分散，除快篩外，PCR檢測也要做，柯文哲更下令，SOP還要加一條規定，就是若民眾快篩呈現陽性，PCR樣本就要標明第一優先，因為快篩陽性，「不能PCR拖三天才出來，因為會拖我時間。」

柯文哲表示，20家急診責任醫院加開快篩站運作方式，經醫生診斷後，研判有需要才做PCR及快篩，如果快篩陽性者，PCR樣本就要要優先送檢，把握黃金時間，儘速切斷傳染鏈。

柯文哲 北市 疫情

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