環南市場休巿日 今起至6/6周一外加休周四

疫情持續嚴峻，台北市環南綜合市場自治會向北市府申請增加休市日，從今天開始，北市環南綜合市場除周一固定休市，本周起，也增加周四休市一天，每周休市周一、周四兩天，至6月6日。

北市市場處長陳庭輝表示，環南綜合市場周休市兩天，不會影響民生供應，至於北農、北畜等批發市場，也都會比照相關防疫SOP，台北市的蔬果魚肉等民生物資供應無虞。

台北市環南市場自治會因應三級警戒，並呼籲國人減少不必要移動，自治會上周六、周日這兩天，針對攤商問卷調查，一共發出1005份問卷，回收886份，回收率達88%。問卷結果，46.8%的攤商同意除原訂周一休市外，也增加休市周四一天，北市市場處已同意環南市場到6月6日前，每周增加休市一天，周休市周一、周四兩天。

除環南市場外，台北花卉公司上周也宣布增加休市日，除上周日5月23日，本周三26日、周六29日及周日30日也將休市，至5月28日的營業期間也調整為清晨4點到早上10點。

由於先前北農第一果菜批發市場傳有人確診，陳庭輝表示，北農、北畜等批發市場，若發生有確診者，人員部分就會依照CDC相關防疫規定隔離，至於場域部分，會依照確診足跡區塊立即消毒，採同心圓概念，針對有足跡的區域消毒後靜置三天，後續再恢復營業。