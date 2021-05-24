募食物包送暖弱勢 食物銀行里長方荷生：萬華也適用

國內疫情升溫，全國防疫進入三級警戒，首創食物銀行的北市忠勤里長方荷生，為體恤弱勢家庭，特別募集食物包，本預計募集1000份，在短短4天內，卻募集到3000份，超出他的想像，他也將這個消息帶給學校，希望幫助更多有需要的人，甚至他都告訴校方調查「不急」，以後如果有發現的，隨時都可以啟動這個機制。

方荷生表示，此次食物包由食物銀行有南機場及臻佶食物兩家銀行合作，透過他發起，得到許多人支持，本來只要1000份，每包1500元的食物包內含泡麵、沖泡飲、八寶粥、鰻魚罐頭、土豆麵筋、肉鬆、水、保久乳、蘇打餅乾及調理包等10種食品，估可支撐個7到10天。在短短4天內，卻募集到3000份，超出他的想像，「大家這麼相信我，給我這麼多物資，我可以分享給更多人。」

方荷生表示，原先是為了協助南機場的弱勢里民，但眼看鄰近萬華區飽受疫情之苦，他無奈「萬華快要變空城」，由於地緣關係，他說早將中正、萬華視為生活圈，也想協助萬華地區，且收到了更多的物資，他也想捐給更多人。且萬華小學、課輔班的孩子都停課了，甚至三峽小草書屋逆風劇團也停課，還有街頭販賣《大誌》（The Big Issue）的街友也因疫情暫時無法開工賺錢，他歡迎有需要的團體與他聯絡，他再把物資分享給大家。