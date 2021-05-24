西園急救責任醫院加入快篩行列

新冠肺炎本土疫情延燒，台北市今天新增二十個快篩站，自每日上午八時營運到晚間八點，有接觸史及有明顯症狀的市民可至住家附近的新增快篩站篩檢。

台北市長柯文哲昨天在防疫記者會中表示，昨天萬華區四個快篩站共篩檢一二九九人，陽性率上升，代表疫情並未趨緩，因此宣布今天起台北市所有急救責任醫院加入快篩行列，包括台北榮總、馬偕、新光、三總及松山分院、台北長庚、台安、博仁、北醫、萬芳、國泰、康寧、振興、北醫、西園及聯合醫院五院區，共二十個地點開放民眾篩檢。