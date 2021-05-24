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西園急救責任醫院加入快篩行列
新冠肺炎本土疫情延燒，台北市今天新增二十個快篩站，自每日上午八時營運到晚間八點，有接觸史及有明顯症狀的市民可至住家附近的新增快篩站篩檢。
台北市長柯文哲昨天在防疫記者會中表示，昨天萬華區四個快篩站共篩檢一二九九人，陽性率上升，代表疫情並未趨緩，因此宣布今天起台北市所有急救責任醫院加入快篩行列，包括台北榮總、馬偕、新光、三總及松山分院、台北長庚、台安、博仁、北醫、萬芳、國泰、康寧、振興、北醫、西園及聯合醫院五院區，共二十個地點開放民眾篩檢。
位於疫情熱區的萬華區西園醫院，一早有不少前往篩檢的民眾排隊等領號碼牌，穿戴全副防護裝備的醫護人員向民眾解說每個時段篩檢民眾到院時間及篩檢前的注意事項，並要求坐在人行道等候篩檢的民眾保持社交距離，以降低感染風險。
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