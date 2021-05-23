醫師痛批新北讓醫護穿雨衣篩檢 衛生局：那是防護衣

一名整形科醫師今日在臉書貼文，表示新北市衛生局加開的板橋行動篩檢站本來是要設在活動中心，卻因為居民反對，最後設在戶外，讓醫護人員穿著「簡易式拋棄式雨衣」替民眾篩檢，引發議論。新北市衛生局表示，篩檢站醫護人員穿的是「防潑水醫療防護衣」，不是拋棄式雨衣。

一名網友朱志凱在臉書自介表示自己是某醫美診所院長，他在臉書貼出一張相片，指板橋機動篩檢站的醫師沒有穿兔寶寶裝隔離衣，竟然只穿簡單的拋棄式雨衣就在替民眾篩檢。

他還提到，醫師會這樣穿，是因為在戶外沒有空調，若穿上全套服裝，恐造成熱衰竭、中暑，所以他們才只能穿雨衣，從專業上來看這樣的篩檢站相當不ok，醫師保護不足、領口太露，還有許多問題，若這就是新北市所說的超前部署嗎?

朱智凱解釋，新北市原是想在中和區山北社區活動中心設置快篩站，不過遭到里民反對，市府便將勞苦功高的永和耕莘醫院鄒院長推出當擋箭牌，導致快篩站只能設在戶外。

朱智凱貼文引發網友熱議論，有人認為市府不挺醫護人員、新北市長只會作秀表演。但也有網友幫新北市政府反擊，表示這是隔離衣，是不是醫美過太爽，竟然看不出來，有護理師則說，他們在急診室都穿這件，認為醫師不求證，沒做好功課就亂批評，只是在煽動民眾的情緒，雙方吵成一團。

新北市衛生局指出，這些醫護同仁穿的是「防潑水醫療防護衣」，前面設置了高規格的採檢隔板，並非醫師所說「拋棄式雨衣」，市府相當重視醫護同仁的防護與健康。

衛生局指出，篩檢站都是經由灣業醫療團隊評估，尋找合適的地點，且醫護同仁皆是依「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引穿著醫療防護裝備的。

衛生局補充，板橋機動篩檢站本就是設在公園，並無居民抗議的問題，中和山北社區活動中心篩檢站設立時的確有居民反對，但那是因為樓上有幼兒園，經溝通後問題已解決，並非像這名醫師說的只能設在戶外。