新北改裝公車成防疫巴士 協助運送輕症者

新北市疫情升溫，確診人數持續增加。市府為有效分流，將公車改裝成防疫巴士，協助運送輕症、無症狀確診者，上百名包括司機、消防等主動接下任務，累計已42趟運送285人。

新北市自5月15日起升為三級防疫警戒，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診人數仍持續增加。新北市政府衛生局表示，考慮到救護車能量有限，尤其過去一週突然湧入大量確診案件，必須把輕症、無症狀、快篩陽性、急重症等案件快速分流，因此協調市府交通局、消防局規劃防疫巴士及防疫小巴。

新北市政府消防局表示，防疫巴士是在一般的公車中，加裝透明隔板、鐵板等達到分艙目的，後半部座位搭載約10名確診者，由衛生局統籌運送至指定檢疫所，前半部則安排2名專責防疫人員陪同駕駛，全車的人都需穿著全套的防護衣，另也安排前導車開路。

消防局說，截至21日晚上12時止，已完成42趟285人；原本因防疫，只能開窗、不能開冷氣，但穿上全套防護裝後密不透風，加上天氣酷熱，曾有同仁在執勤過程中身體不適，近期除開窗同時開冷氣，也緊急採購保冰磚等，盼能兼顧防疫和同仁健康。

新北市政府交通局長鍾鳴時晚間接受中央社記者電訪表示，至今天晚上已經完成改裝35輛防疫巴士，足以滿足目前需求，並有上百位司機主動報名，願意協助運送。

鍾鳴時強調，從勤前訓練、清潔消毒等，都採最高規格，像是司機須全程穿戴全套防護衣，確診者下車後立刻在當地進行全車清潔消毒，回來之後再全車清潔消毒一次，「技工、清潔人員24小時待命，就是希望把防疫做到位」，也從中感受到大家一起對抗疫情的決心。