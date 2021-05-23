快訊

金門縣「快篩令」違法！陳時中親自溝通無效 依法撤銷

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

新北改裝公車成防疫巴士 協助運送輕症者

中央社 / 新北23日電
防疫巴士的司機出勤要穿2層防護衣、2層口罩（內層是N95口罩）、頭套、護目鏡、鞋套、手套。圖／新北交通局提供
防疫巴士的司機出勤要穿2層防護衣、2層口罩（內層是N95口罩）、頭套、護目鏡、鞋套、手套。圖／新北交通局提供

新北市疫情升溫，確診人數持續增加。市府為有效分流，將公車改裝成防疫巴士，協助運送輕症、無症狀確診者，上百名包括司機、消防等主動接下任務，累計已42趟運送285人。

新北市自5月15日起升為三級防疫警戒，新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診人數仍持續增加。新北市政府衛生局表示，考慮到救護車能量有限，尤其過去一週突然湧入大量確診案件，必須把輕症、無症狀、快篩陽性、急重症等案件快速分流，因此協調市府交通局、消防局規劃防疫巴士及防疫小巴。

新北市政府消防局表示，防疫巴士是在一般的公車中，加裝透明隔板、鐵板等達到分艙目的，後半部座位搭載約10名確診者，由衛生局統籌運送至指定檢疫所，前半部則安排2名專責防疫人員陪同駕駛，全車的人都需穿著全套的防護衣，另也安排前導車開路。

消防局說，截至21日晚上12時止，已完成42趟285人；原本因防疫，只能開窗、不能開冷氣，但穿上全套防護裝後密不透風，加上天氣酷熱，曾有同仁在執勤過程中身體不適，近期除開窗同時開冷氣，也緊急採購保冰磚等，盼能兼顧防疫和同仁健康。

新北市政府交通局長鍾鳴時晚間接受中央社記者電訪表示，至今天晚上已經完成改裝35輛防疫巴士，足以滿足目前需求，並有上百位司機主動報名，願意協助運送。

鍾鳴時強調，從勤前訓練、清潔消毒等，都採最高規格，像是司機須全程穿戴全套防護衣，確診者下車後立刻在當地進行全車清潔消毒，回來之後再全車清潔消毒一次，「技工、清潔人員24小時待命，就是希望把防疫做到位」，也從中感受到大家一起對抗疫情的決心。

新冠肺炎 COVID-19 新北

延伸閱讀

一銀南京東路分行行員、玉山銀三重內勤員工確診

減少百貨人員上班移動風險 宏匯廣場宣布自主停業5天

半夜開張的基隆崁仔頂漁市 落實戴口罩實聯制拚營業

旅客遊花蓮未戴口罩 警方立即取締

相關新聞

民眾送暖醫護 醫院湧熱食冷飲

國內醫護全力抗疫，土城醫院及基隆醫院都有民眾送上熱食表達感謝。新北市議員葉元之表示，昨有民眾花一整天做好200個麵包和糕...

「台北通」擬整合中央簡訊實聯制

疫情升溫，全國防疫三級警戒，民眾出入機關、商家、市場、搭捷運公車，都需實聯制。除中央日前推出「簡訊實聯制」外，台北市政府...

醫師痛批新北讓醫護穿雨衣篩檢 衛生局：那是防護衣

一名整形科醫師今日在臉書貼文，表示新北市衛生局加開的板橋行動篩檢站本來是要設在活動中心，卻因為居民反對，最後設在戶外，讓...

新北改裝公車成防疫巴士 協助運送輕症者

新北市疫情升溫，確診人數持續增加。市府為有效分流，將公車改裝成防疫巴士，協助運送輕症、無症狀確診者，上百名包括司機、消防...

亞東醫護難正常用餐 民眾200個麵包送暖感謝

國內醫護全力抗疫，新北市議員葉元之表示，有民眾做好200個麵包希望他能幫忙接洽亞東醫院，要送給醫護人員吃，為他們加油打氣...

中研院社區大樓傳有確診卻遭封口 里長出面回應

國內本土疫情嚴峻，尤其雙北更為疫情熱區，民眾人心惶惶。一名南港區中研院附近的住戶投訴，中研院附近一處社區大樓驚傳一對夫妻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。